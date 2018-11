Reitsportverein Overbeckhof-Luhmühlen trug Vereinsmeister-Turnier aus

Sein traditionelles Reitturnier veranstaltete kürzlich der Reitsportverein (RSV) Overbeckhof-Luhmühlen auf seinem Gelände. Dabei zeigten auch 16 Nachwuchsreiter das Erlernte und erhielten hervorragende Wertungsnoten. Wieder hinzu kam in diesem Jahr die Vereinsmeisterschaft, wobei die RSV-Reiter die Disziplinen Dressur und Springen in verschiedenen Leistungsklassen in Gold-, Silber- und Bronzerängen untereinander austrugen.Als Vereinsmeister gekürt wurden: Amily Sartissohn, Henrike Hornburg, Stine Lukas, Denise Hartig, Julia Boldt, Hannah Seeger, Nathalie Naumann, Janina Schumann, Jasmin Meyer, Laura Bardowicks, Sophia Sandt, Saskia Herzog, Kristin Wiemann, Kathrin Schröder und Pia Sommerschmied.Nach der Siegerehrung ging es auf eine Ehrenrunde im Galopp, bei der Vereinsvorsitzender Karl Overbeck die Gruppe im flotten Tempo anführte. "Wir möchten uns bei allen Sponsoren bedanken, die diese Veranstaltung durch ihre großzügigen Spenden unterstützt haben, und bei den fleißigen Helfern, die für einen reibungslosen Ablauf sorgten", so Vize-Vorsitzende Dorothee Lopau.Erfreut über das gelungene Turnier, kündigte Karl Overbeck schließlich an, das dies auch im nächsten Jahr wieder stattfinden werde.