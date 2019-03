Feuerwehr Roydorf sammelt Spenden für Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens

Über 50 Kinder und Jugendliche sind Mitglied in den Nachwuchsabteilungen der Feuerwehr Roydorf. "Eine schöne Zahl, die die Zukunft der Einsatzabteilung sichert", sagen Vize-Ortsbrandmeister Heinz Stein und Vize-Jugendwart Immo Fellenzer. Dennoch gibt es ein Problem - und zwar dann, wenn die Fahrten zu Wettbewerben oder Märschen anstehen. "Bisher haben wir immer versucht, genügend Eltern zu finden, die in ihren Pkw Kinder mitnehmen", so Stein. Doch dieses gestaltet sich zunehmend schwerer.Feuerwehr aktuellDeshalb will sich die Roydorfer Wehr jetzt einen Mannschaftstransportwagen (MTW) zulegen, in dem neben dem Fahrer noch acht weitere Personen Platz finden. "Das würde bei Ausfahrten schon einmal zwei Pkw einsparen", rechnet Fellenzer vor. Ein weiterer positiver Nebeneffekt: Der MTW kann bei Einsätzen auch von den Rettern genutzt werden, die in den anderen Fahrzeugen keinen Platz mehr finden und dann mit dem eigenen Pkw zur Einsatzstelle fahren müssten.Eine vierköpfige Arbeitsgruppe, der neben Heinz Stein und Immo Fellenzer noch Sandra Tödter und Dominik Paulke angehören, beschäftigt sich mit der Finanzierung des Fahrzeugs. Zwischen 10.000 und 12.000 Euro werden sich die Anschaffungskosten wohl belaufen, haben die Retter ausgerechnet. Hinzu kommen die Folgekosten für die Instandhaltung des Fahrzeugs. "Die Stadt als Träger der Feuerwehr zahlt lediglich die Ausstattung des Fahrzeugs sowie die Kraftfahrzeugsteuer und die Versicherung", sagt Stein. Deshalb könne man das Projekt nur über zusätzliche Spenden finanzieren. "Wir sind daher mit diesem Projekt bei der Crowdfunding-Plattform der Volksbank Lüneburger Heide an den Start gegangen", erklärt der Vize-Ortsbrandmeister. 7.000 Euro habe man sich dort als Ziel gesetzt. "Jeder kann uns dort mit einer Spende unterstützen. Pro Spende von mindestens zehn Euro gibt die Volksbank 10 Euro dazu", ergänzt Fellenzer. "Auf Wunsch besteht die Möglichkeit, eine Spendenbescheinigung auszustellen."Das Crowdfunding läuft bis zum 15. Mai. Sollte das Ziel bis dahin nicht erreicht sein, gehen die eingezahlten Gelder an die Spender zurück. Sollte das Geld aber zusammenkommen, soll das neue Fahrzeug im Sommer/Herbst in den Dienst gestellt werden.• Mehr Infos zu der Aktion unter www.feuerwehr-roydorf.de.