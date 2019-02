Salzhäuser Gymnasiasten begeistert von Hamburger "Elphi"

"Kann man tatsächlich so in die Musik eintauchen, dass man das Gefühl hat, man würde vollkommen in der Musik aufgehen?" Diese Frage stellten sich jetzt die Schüler des Musikkurses 11-1 des Gymnasiums Salzhausen und beantworteten sie nach einem Besuch der Hamburger Elbphilharmonie mit einem einhelligen "Ja!". Der Kurs unter der Leitung von Ute Jacobi war gemeinsam mit 2.480 weiteren Schülern aus Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein im großen Saal des kurz "Elphi" genannten Mega-Konzerthauses zu Gast. Dort spielte das NDR Elbphilharmonie Orchester (Leitung: Stefan Geiger) eine Stunde lang Kompositionen des russischen Dirigenten Dimitrij Schostakowitsch. "Dabei beeindruckten nicht nur der Klang und die Virtuosität der Stücke. Die Elbphilharmonie allein und der große Saal im Besonderen sind aufgrund ihrer architektonischen Gestaltung und technischen Ausstattung ein unvergessliches Erlebnis", waren sich Schüler und Lehrerin einig. Für die sehr engagierten Gymnasiasten war es - so Ute Jacobi - "der erste Besuch der Elbphilharmonie - aber bestimmt nicht der letzte."