Salzhäuser Kunstpreis wurde letztmalig mit Beteiligung des Vereins "KuKuK" vergeben

Finale für den Salzhäuser Kunstpreis: Zum siebten und damit zum letzten Mal wurde die Auszeichnung jetzt vom Salzhäuser Kunstverein "KuKuK - Kunst machen, Kunst gucken, Kunst fördern" in Zusammenarbeit mit der Sparkasse Harburg-Buxtehude und dem Verein "Salzhausen e.V. - Kultur - Heimat - Leben" vergeben. Hintergrund ist die in 2019 bevorstehende Auflösung des Vereins "KuKuK" (das WOCHENBLATT berichtete).Zum diesjährigen Kunstpreis-Thema "Hinter der Wand" waren 20 Beiträge eingereicht worden, bei der vorigen Ausschreibung zum Thema "Der blaue Koffer" waren es noch gut 50 gewesen. "Womöglich war das Thema doch für einige grundsätzlich Interessierte zu schwer", vermutete "KuKuK"-Vorsitzender Christoph Ehlermann. Bürgermeisterin Elisabeth Mestmacher zeigte sich "überrascht, mit wie viel Fantasie und mit welchen Gedanken das Thema 'Hinter der Wand' umgesetzt wurde".Bei der Preisverleihung dabei waren auch "Salzhausen e.V."-Vorsitzender Hans-Uwe Weyer und Susanne Gellers, Leiterin der Salzhäuser Geschäftsstelle der Sparkasse. Das Kreditinstitut stiftete das Preisgeld in Höhe von jeweils 100 Euro für die Erstplatzierten der vier ausgezeichneten Kategorien: Werner Grunewald aus Winsen (Kategorie Fotografie/Computerdesign), Karina Balduhn (Winsen, Malerei/Zeichnung Erwachsene), Christopher Timm, Marxen, Kinderkunst) und Leah Meier (Brackel, Jugendkunst).Als Thema für den im Wechsel mit dem Kunstpreis stattfindenden Salzhäuser Literaturpreis 2019 wurde "Das Kind in der Menge" angekündigt. Näheres wird im Frühjahr bekannt gegeben.