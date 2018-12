Salzhäuser "Urgestein" Otto Venke verstarb mit 92 Jahren

Die Gemeinde Salzhausen trauert um eines ihrer Urgesteine, das auch weit über die Ortsgrenzen hinaus die Region geprägt hat: Otto Venke, der unter anderem Salzhäuser Bürgermeister und Gemeindedirektor war, verstarb jetzt im Alter von 92 Jahren. Er hinterlässt Ehefrau Marlen und zwei erwachsene Kinder.Nur wenige Stunden vor seinem Tod hatte Otto Venke noch den Salzhäuser Weihnachtsmarkt besucht. "Vielleicht war diese letzte Runde am Sterbetag auch ein Abschiednehmen von seinem Heimatort, dem er sehr verbunden war", sagte Salzhausens Bürgermeisterin Elisabeth Mestmacher in ihrer Rede bei der Trauerfeier. Die starke Verbundenheit zu seinem Geburts- und Wohnort lebte Otto Venke unter anderem als Mitglied des Gemeinderates von 1968 bis 1986, als Bürgermeister und Gemeindedirektor (1972 - 1976) sowie im Samtgemeinderat, dem er ab 1972 über zwei Legislaturperioden angehörte. "Der schönste Moment in seinem Bürgermeisteramt war für ihn 1974 die Wiedereröffnung des Waldbades, für das er so gekämpft hatte", so Elisabeth Mestmacher.Zudem engagierte sich Venke im Rahmen seiner Arbeit als Elektromeister als Sachverständiger der Handwerkskammer, im Gesellenprüfungsausschuss und als Salzhäuser Ortshandwerksmeister. In letzterer Funktion ließ er den noch heute auf dem Volksbank-Parkplatz stehenden Handwerkerbaum errichten.Als Vorsitzende der DLRG-Ortsgruppe Salzhausen erinnerte Elisabeth Mestmacher an Otto Venkes "größten Einsatz" im Vereinsleben, der er für die Lebensretter geleistet habe, denen er stolze 77 Jahre angehörte. In der Salzhäuser Gruppe, deren Ehrenvorsitzender er war, engagierte er sich zwölf Jahre als technischer Leiter und anschließend elf Jahre als Vorsitzender. Auf Bezirksebene war er viele Jahre technischer Leiter für die Ausbildung und für alle Wachstationen zuständiger Chef des Rettungswachdienstes.Darüber hinaus war Otto Venke mehr als 70 Jahre Mitglied bzw. Ehrenmitglied im MTV Salzhausen, wo er 47 Mal die Sportabzeichen-Prüfung in Gold ablegte, 69 Jahre Mitglied der Feuerwehr und 64 Jahre in der Schützenkompanie aktiv. "Als sparsamer Mensch allen bekannt, wissen die Wenigsten, wie groß seine finanziellen Unterstützungen für die Vereine waren", betonte Elisabeth Mestmacher im Nachruf.Für sein umfangreiches ehrenamtliches Engagement erhielt Otto Venke 2002 die "Goldene Ehrennadel" der Gemeinde Salzhausen.