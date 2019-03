Schützenkameradschaft Luhdorf-Roydorf hielt Rückschau und ehrte Mitglieder

Ausblicke auf personelle Veränderungen im Vorstand, Rückblicke, Wahlen und Ehrungen gab es auf der jüngsten Jahreshauptversammlung der Schützenkameradschaft Luhdorf-Roydorf in Luhdorf. Unter den 55 erschienenen Schützen, die Vereinsvorsitzender Andreas Eggers begrüßte, waren auch die Ehrenmitglieder Anni Dierks, Gesine Steger und Martin Reimers.Erster Schießwart Günther Bruns kündigte schon jetzt seinen Rücktritt in sechs Jahren an und forderte die Anwesenden auf, sich rechtzeitig Gedanken über die Nachfolge zu machen. Bruns selbst führt bereits Gespräche mit potentiellen Nachfolgern und versprach, diese gegebenenfalls gut einzuarbeiten. Zudem gab er zu bedenken, dass die Beteiligung beim Schießbetrieb besser sein könnte.Anette Hartig berichtete, dass ihre Bogenabteilung gut laufe und die Aktivitäten auf dem Luhdorfer Schützenfest und dem Dorffest eine große Resonanz gehabt hätten. Hannes Harms als 1. Pistolenwart ließ ein sehr gutes sportliches Jahr Revue passieren. Bei den Kreismeisterschaften qualifizierten sich die Pistolenschützen für die Meisterschaften in Pforzheim und München. In der bayerischen Landeshauptstadt belegte Olaf Terkowski einen starken 4. Platz unter über 100 Teilnehmern.Jugendabteilungsleiter Peter Bathel zeigte sich erfreut darüber, dass der Nachwuchs sowohl in den Einzelwertungen als auch als Mannschaft bei der Zimmerstutzen-Kreismeisterschaft mit Denise Bathel und Laurenz Reichle jeweils den 1. Platz belegte. Im Zimmerstutzen-Juniorenbereich waren Denise und Laurenz ebenfalls die Besten. Jonas Weigelt errang einen starken 3. Platz. In der jüngsten Altersklasse, den Jahrgängen 2012 bis 2006 holten Jula und Mina Tödter bei der Landesmeisterschaft im Lichtpunktschießen (LP) den 1. Platz. Joscha Zabel errang ebenfalls in seiner Klasse bei den Landesmeisterschaften und bei der Jahrgangsleistungskontrolle den 1. Platz im LP-Schießen. Zudem waren Insa Dierks, Florian und Julian Roth sowie Jerome Pünjer erfolgreich.Die Mitgliederzahl der Schützenkameradschaft ist relativ beständig und wurde mit derzeit 309 Personen beziffert. Der Altersdurchschnitt liegt bei 49 Jahren.Neu gewählt wurden Andi Zimehl als Kassenprüfer und Stephan Heuser als zweiter Beisitzer.Geehrt wurden: Sarah Kröger, Ingeborg Harms, Heike Bathel, Hans-Joachim Bathel, Sylvia Lüllau, Nico Eggers (alle für 25-jährige Mitgliedschaft), Aenne Lindner (40 Jahre), Hans-Jürgen Wolf, Hans-Jürgen Putensen (beide 50 Jahre) und Martin Reimers (60 Jahre). Die von Gesine Steger handgemalte Urkunde für die Ehrenmitgliedschaft durfte Helmut Meyer in Empfang nehmen.Beförderungen gab es für: Holger Pagels (zum Leutnant), Peter Bathel, Jörg David (beide Feldwebel), Frank Hilschmann, Bernd Lieske, Andreas Zimehl, Marko Angermaier (alle Unteroffizier), Günter Tödter, Michael Menke (beide Unterfeldwebel), Frank Wölper (Oberfeldwebel), Peter Rieckmann (Hauptfeldwebel), Rolf Kleiner, Jürgen Lüllau, Carsten Wölper (alle Stabsfeldwebel), Peter Koebsch (Hauptmann), Volker Ahlers (Hauptschütze) und Sascha Schönemann (Oberschütze). Für ihr Engagement im Verein wurden Rolf Gevers zum Leutnant und Stephan Heuser zum Fähnrich ernannt.