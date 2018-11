Schützenkameradschaft Luhdorf/Roydorf bat zum Gästeschießen

Ein voller Erfolg waren das jüngste Gästeschießen der Schützenkameradschaft Luhdorf/Roydorf und der damit verbundene "Tag der offenen Tür".SchützensplitterInsgesamt 23 Mannschaften - aufgeteilt in Gäste, "Gemischt" und Schützen - schossen um die heiß begehrten Trophäen. Bei den Nichtschützen gewann das Team "Feuerwehr 1", den Pokal bei den "Gemischten" errang die Gruppe "THC", und bei den Schützen siegten die "4 Musketiere" aus Luhdorf.Darüber hinaus nahmen über 70 Schützen am Preisschießen teil. Rund 25 Fleischpreise wurden unter den verschiedenen Gruppen verteilt. Der 1. Preis ging bei den Nichtschützen an Andreas Schmidt und bei den Schützen an Karin Schulz.Die Schützenkameradschaft bedankte sich bei allen Teilnehmern, dem 1. Schießwart Günther "Günni" Bruns sowie bei allen anderen Aktiven und Helfern.