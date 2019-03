Stöckte feierte Faslam: 70 Jahre und kein bisschen müde

"70 Jahr' Stöckter Faslamsbrüder und noch kein bisschen müder", rief der erste Vorsitzende der Stöckter Faslamsbrüder, Marcel Fütterer, bei der traditionellen Schlüsselübergabe am vergangenen Sonntag vor dem Winsener Rathaus. Und das traf den Nagel auf den Kopf: Trotz des Regens, präsentierten sich auch beim 70. Faslamumzug die Stöckter Jecken wieder in maximaler Feierlaune.Rund 20 bunte Bau-Wagen, Fußgruppen und Gastwagen, parodierten dabei Themen wie "Monopoly Stöckte", "50 Jahre Woodstock", "45 Jahre Serengeti Park", "Jim Knopf", "Harry Potter" oder die "ZDF Hitparade".Auch wenn aufgrund des Wetters bedeutend weniger Zuschauer in diesem Jahr den Weg des Umzugs durch die Innenstadt säumten, war die Stimmung unter den tausenden Zuschauern ausgelassen. "Meine Verwandtschaft kommt extra aus Rostock, Berlin und Neustrelitz. Und das seit vielen Jahren. Wir würden uns Faslam nie entgehen lassen", erzählt Claudia aus Winsen.Und auch Ilona, Sabrina und Thorsten aus Maschen machte der Regen gar nichts aus. "Wir mögen besonders die tollen Wagen und die gute Stimmung und stehen immer am selben Platz. Das Wetter ist uns dabei herzlich egal", lachen die drei Freunde.Vom vergangenen Samstag bis zum heutigen Mittwoch wird in Stöckte traditionell die "fünfte" Jahreszeit gefeiert. Begonnen hatte die große Sause mit Kindermaskerade und Lumpendisko, die Preisverleihung für die Wagen fand am gestrigen Dienstag statt. Mit dem heutigen Frühshoppen lassen die Stöckter ihren Faslam, über den jährlich auch der Norddeutsche Rundfunk berichtet, ausklingen.