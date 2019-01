Tobias Faße leitet Kindertagesstätten-Verband des Kirchenkreises Winsen

Vorgängerin Ingrid Wessel wurde vom Kirchenkreis in Ruhestand verabschiedet

Nach sechs Jahren als pädagogische Leiterin der zehn Einrichtungen des evangelischen Kindertagesstätten-Verbandes im Kirchenkreis Winsen wurde Ingrid Wessel (65) jetzt in den Ruhestand verabschiedet. Sie hatte die Kitas in Winsen, Drage, Pattensen und Hanstedt vor ihrem Dienstantritt schon als Fachberatung begleitet.Der Kita-Verband betreut mit derzeit 180 Mitarbeitern insgesamt 748 Kinder in Krippen-, Elementar- und Hortgruppen.Bedeutende Stationen von Ingrid Wessels Tätigkeit waren die Einführung eines Qualitäts-managements in den Kindergärten sowie die anschließende Zertifizierung. Sieben Kitas haben bereits ein Gütesiegel erhalten, die übrigen stehen kurz davor. Aber auch die Weiterentwicklung pädagogischer Konzepte, die Einstellung und Begleitung von Mitarbeitern oder die Organisation von Fortbildungen waren wichtige Aufgaben für Wessel. Im Ruhestand freut sie sich nun auf ausgedehnte Wanderungen und längere Fahrradtouren.Neu im Verband ist Tobias Faße (39), der die Nachfolge antreten wird. Er hat bisher die Leitung der Kita St. Paulus in Buchholz innegehabt. Diese zehnjährige Erfahrung wird ihm und dem Verband bei der neuen Aufgabe zugutekommen. Faße ist verheiratet und hat zwei Kinder. In seiner Freizeit kümmert er sich als Hobby-Imker um mehrere Bienenvölker.