Turnier der Bananenflankenliga

Winsener Round Tabler starten innovatives Fußballprojekt für Kinder mit geistiger Beeinträchtigung

Sein erstes Fußballturnier im Rahmen der Bananenflankenliga (BFL) richtet der Round Table Winsen am Samstag, 17. November, in der BBS Halle an der Bürgerweide 20 aus. Ab 11 Uhr werden die Mannschaften der BFL aus Lüneburg, Geesthacht, Uelzen, Itzehoe, Lübeck und Winsen sowie die Integrationsmannschaft des Buchholzer FC gegeneinander antreten. Jeder ist herzlich eingeladen, in die Halle zu kommen und die Mannschaften anzufeuern. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.Bei der Bananenflankenliga handelt es sich um ein innovatives Fußballprojekt speziell für Kinder mit geistiger Beeinträchtigung, das inzwischen flächendeckend erfolgreich in ganz Deutschland durchgeführt wird.Die Winsener Mannschaft wurde vor eineinhalb Jahren vom Round Table ins Leben gerufen und besteht aus zehn Mädchen und Jungen im Alter von zehn bis 16 Jahren. Das eigene Turnier wird bereits das vierte dieser jungen Mannschaft sein. Zuletzt konnten sie sich beim Turnier in Lüneburg erfolgreich gegen alle anderen Mannschaften durchsetzen und belegten den ersten Platz.Die Mannschaft trainiert jeden zweiten Sonntag und ist immer auf der Suche nach fußballbegeisterten Mitspielern. Alle, die ein Teil dieser Mannschaft werden wollen, haben beim Turnier die Gelegenheit, die Mannschaft kennen zu lernen.