Unterstützer werden gesucht

Bewährtes Team richtet auch 2019 Stadtfest aus

Und sie macht es wieder: Zum vierten Mal wird die Stadt das Stadtfest 2019 in die eigenen Hände nehmen und wieder ein tolles Programm für alle Generationen auf die Beine stellen."Die stetig wachsende Besucherzahl, die zahlreichen Vereine, die sich für das Fest ehrenamtlich engagieren, die steigende Anzahl an Anfragen von Seiten der Schausteller und Künstler sowie die positiven Rückmeldungen aus der Bevölkerung geben uns die Gewissheit, dass wir das traditionsreiche Stadtfest wieder auf einen guten Weg gebracht haben", sagt Susanne Möller vom vierköpfigen Orgateam. Allerdings benötigt die Stadt für die Durchführung Sponsoren, die sich finanziell engagieren. "Wir hoffen daher, dass wir auch im nächsten Jahr auf auf unsere bisherigen Partner zählen können. Weitere Unterstützer sind natürlich herzlich willkommen", so Möller weiter. "Wir versprechen im Gegenzug großartige Bands, unterhaltsame Walking Acts, kulinarische Leckerbissen, zufriedene Gäste und Werbefläche für Firmen mittendrin."Wer Interesse hat, das Stadtfest 2019 zu unterstützen, sendet eine kurze Mail an stadtfest@stadt-winsen.de oder ruft im Familienbüro im Rathaus unter Tel. 04171 - 657114 an.• Das Stadtfest 2019 wird vom 29. Mai bis 2. Juni gefeiert.