Verbrecherjagd nur streng nach Dienstplan

Polizeidirektion Lüneburg verbietet ihren Beamten, Überstunden zu machen

Montagnachmittag in Winsen: Zwei maskierte Männer stürmen in eine Bank und rauben diese aus. Zeugen rufen umgehend die Polizei und erhalten die Antwort: "Tut mir leid, wir können niemanden schicken. Unsere Beamten haben Feierabend." Dieses Szenario, das aus einer Comedy-Show stammen könnte, könnte bald real werden. Denn die Beamten dürfen künftig nicht mehr als 20 Überstunden pro Quartal machen. Das sieht eine Verfügung der Polizeidirektion (PD) Lüneburg vor, die ab sofort Gültigkeit hat. Hintergrund: Die Ordnungshüter schieben zu viele Überstunden vor sich her. Zwar konnten sie im Jahr 2017 insgesamt 4.611 Stunden abbauen. Trotzdem blieben immer noch 184.795 Stunden über.Bei der Polizei vor Ort kommt die Anweisung überhaupt nicht gut an. "Wie soll das in der Praxis aussehen?", fragen sich viele. "Sollen wir bei schweren Verkehrsunfällen auf die Kollegen der nächsten Schicht verweisen?" Ein Kripobeamter fügt hinzu: "Was machen wir mit Straftätern, die nachmittags bei Gericht vorgeführt und anschließend in die Haftanstalt gebracht werden müssen? Lassen wir die dann laufen, weil wir Feierabend haben?"Bei der PD versteht man die Aufregung nicht. "Mit unserer Verfügung wurde nichts Neues geregelt, sondern lediglich auf einen Erlass des Innenministeriums von 1999 hingewiesen", teilt Steffen Büther dem WOCHENBLATT auf Nachfrage schriftlich mit. Bei der Verfügung handele es sich um ein Kompendium, in dem wichtige Rechtsvorschriften, bestehende Vereinbarungen sowie aktuelle Rechtsprechungen zur Arbeitszeit zusammengefasst seien.Demnach müssten Beamte, die auf mehr als 20 Überstunden pro Quartal kommen, diese noch im selben Zeitraum ausgleichen. "Was allerdings vom Einsatzgeschehen und vor allem bei unserer Personalstärke so gut wie nie möglich ist", sagt ein Insider. "Bliebe also nur noch die Möglichkeit, die Überstunden heimlich zu machen und auf keinem Papier erscheinen zu lassen. Das würde die Motivation der Beamten allerdings kaum stärken."Übrigens: Ab und an dürfen dann doch Überstunden gemacht werden. Und zwar dann, wenn sie von der PD angeordnet werden, z.B. beim Einsatz von Hundertschaften auf Demonstrationen.