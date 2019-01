Verein zur Förderung deutschsprachiger Musik zog positive Bilanz für 2018

Über erfolgreiche Aktivitäten und konstant gebliebene Mitgliederzahlen in 2018 freute sich der in der Elbmarsch ansässige Verein zur Förderung deutschsprachiger Musik auf seiner jüngsten Jahreshauptversammlung in Drage. Besonders erfreut zeigte sich Vorsitzender Michael Helms über das gelungene Open Air-Event, welches - so Helms "ohne die Hilfe aller Beteiligten so nicht möglich gewesen wäre". Der Verein bedankte sich auch bei den zahlreichen Sponsoren, die die Veranstaltung unterstützten.Zur positiven Jahresbilanz gehörten außerdem: ein vom Verein ins Leben gerufener Award für Newcomer, das großen Anklang findende Netzwerk für junge Musiker, das besonders im Fokus des Webradios "deutschFM" steht, die Gewinnung neuer Partner-Spielstätten, die erfolgreichen Förderungen von CD-Projekten, die gute Zusammenarbeit mit anderen regionalen Vereinen - darunter der Stover Rennverein, der Traktoren-Verein und "Wort und Musik" ("WuM") - und die Teilnahme am lebendigen Adventskalender. In diesem Jahr geht das Stove-Open-Air zum vierten Mal über die Bühne. Zudem plant der Verein die erneute Teilnahme am Marschachter Bauernmarkt, ein Konzert mit der Schülerband der Marschachter Ernst-Reinstorf-Oberschule und zahlreiche weitere Musikprojekte rund um das Webradio."Wir haben immer noch Ideen und Ziele, und mit der Neu- und Umgestaltung der Webseite immer noch reichlich Arbeit. Wir wollen aber auch bisher gut Funktionierendes nicht aus dem Auge verlieren und weiterhin eine Anlaufstelle für Liebhaber deutschsprachiger Musik bleiben“, betonte Michael Helms.Zum neuen Kassenwart wurde Christian Kähler gewählt. Er ersetzt David Erler, der aus zeitlichen Gründen sein Amt niederlegt.Kritisiert wurde auf der Versammlung die zum Teil geringe aktive Teilnahme der Mitglieder an Aktivitäten sowohl vor Ort als auch in den sozialen Netzwerken. "Ich wünsche mir einfach, dass jeder, der schon einmal dabei war und wiederkommt, beim nächsten Mal noch jemanden mitbringt und im Netz unsere Beiträge liked und teilt", so Vize-Vorsitzender Raimund Lürßen. "Ein Klick tut nicht weh und hilft unserem Projekt schon ganz viel."• Mehr Informationen über den Verein und seine Aktivitäten bekommen Interessierte unter www.deutschfmradio.de/Verein.html und unter www.facebook.com/VezFdeuMu.