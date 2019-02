Vogelmajestäten wurden in Luhdorf gekürt

Über 80 Teilnehmer traten jetzt beim Vogelschießen der Schützenkameradschaft Luhdorf/Roydorf in Luhdorf an, um die begehrten Königswürden zu erlangen. Sieger wurden Denise Bathel bei den Jugendlichen, Karo Putensen (Damen) und Stephan Bathel (Schützen). Schon eine Woche zuvor war mit Olaf Terkowski die Vogelmajestät der Pistolengruppe ausgeschossen worden. Schützenpräsident Andreas Eggers gratulierte allen Gekürten.Schützen-SplitterNächster Termin der Schützenkameradschaft die die Jahreshauptversammlung, die am Freitag, 8. Februar, um 20 Uhr in der Luhdorfer Schützenhalle stattfindet.