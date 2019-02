Vorschulgruppe der Winsener Kita Osterbülte besuchte Bürgermeister

"Meine Familie und ich in Winsen“ war der Name des Projektes, in dessen Rahmen die Vorschulgruppe der Kindertagesstätte Osterbülte jetzt unter anderem auch dem Rathaus einen Besuch abstattete. Dort wurde die Gruppe von Stadtoberhaupt André Wiese im Bürgermeisterzimmer empfangen. Die Kinder konnten die Fragen stellen, die sie sich zuvor in der Kita überlegt hatten. Sie wissen jetzt, dass ein Bürgermeister sich mit vielen Leuten trifft und wichtige Angelegenheiten bespricht. Er befasst sich auch damit, wie sich Winsen in Zukunft entwickeln soll, wie die Stadt also aussieht, wenn die Vorschulkinder groß sind. Und er gratuliert unter anderem auch Schulen und Kindergärten, die eine Auszeichnung erhalten haben.Auch Privates wollten die Mädchen und Jungen von André Wiese wissen. Der erzählte ihnen von seinem Hund, den er auch mit in den Urlaub nimmt, und dass es meistens Nudelgerichte gibt, wenn der Bürgermeister selbst kocht. Zum Abschied bekamen die Kleinen ein Malbuch mit Informationen über Winsen. Nicht nur die Vorschulgruppe war von dem Ausflug begeistert, sondern auch Kita-Leiterin Susanna Buschmann, die die Kinder gemeinsam mit ihren Mitarbeiterinnen Susann Wübbenhorst, Alina Gouron und einer Auszubildenden begleitete. Ein Besuch mit der nächsten Vorschulgruppe im kommenden Jahr ist bereits vereinbart.