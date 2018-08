Winsen wächst immer weiter

thl. Winsen. Der langsame, aber stetige Wachstumstrend der vergangenen Jahre in Winsen setzt sich weiter fort. Zum 30. Juni lebten 36.419 Männer und Frauen in der Luhestadt. Das sind 360 mehr als im Vorjahr. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Den meisten Zuzug gab es in der Kernstadt, in den meisten Ortsteilen gab es dagegen kaum Veränderungen. Allerdings: Während in Hoopte, Stöckte und Rottorf die Einwohnerzahlen leicht angestiegen sind, ist sie in Scharmbeck sogar geschrumpft.