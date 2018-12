"Zauberflöte"ganz anders

Konzert mit "Oper légère" im Marstall

Wolfgang Amadeus Mozarts berühmtes Werk "Die Zauberflöte" wird jetzt als "Oper légère" in Winsen aufgeführt. Live zu erleben sind dabei Franziska Dannheim (Gesang, auf dem Foto links) und Jeong-Min Kim (Klavier). Veranstalter ist der Kulturverein Winsen."Oper légère" bedeutet eine Stimme, ein Piano, eine Oper und liefert eine Werkeinführung der leichten Art. "Die Zauberflöte" lässt als vielschichtiges Mysterienspiel im orientalischen Gewand sämtliche Interpretationsmöglichkeiten zwischen Märchen und Freimaurer-Manifest, Aufklärung und Wiener Volkskomödie zu. Franziska Dannheim stellt mit geschmeidigem Sopran alle Partien inklusive Höllen-, und Hallen-Arie vor.Mi., 12.12., 20 Uhr im Marstall (Schlossplatz 11), Winsen. Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen in Winsen und Umgebung sowie an der Abendkasse. ==> HIER KÖNNEN SIE ONLINE TICKETS KAUFEN