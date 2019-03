Abschied nach 19 Jahren

Elke von Ziegner legte Vorsitz des CDU-Ortsverbandes Ashausen nieder

Eine Ära ist beendet: Nach 19 Jahren an der Spitze des CDU-Ortsverbandes Ashausen hat sich Elke von Ziegner nicht wieder zur Wahl gestellt. Nachdem sie bereits im Sommer vergangenen Jahres ihren Posten als CDU-Kreisgeschäftsführerin aufgegeben hat und in den Ruhestand getreten ist, hat sie jetzt den nächsten Schritt zum gewünschten Kürzertreten gemacht.Als Elke von Ziegner sich im Jahr 2000 erstmals zur Wahl stellte, verbuchte sie eine Stimme gegen sich. "Denjenigen muss ich überzeugen, sagtest du damals", blickte Vorstandskollege Manfred Schukat in seiner Laudatio zurück. "Das ist dir offenbar gelungen. Denn die anderen Wahlen hast du immer einstimmig für dich entschieden."Von Ziegner war nicht nur als Vorsitzende und in der Kreisgeschäftsstelle aktiv. Sie saß für die Christdemokraten auch viele Jahre im Steller Rat und gestaltete die Entwicklung der Gemeinde maßgeblich mit. Zudem sei sie bei Wahlkampfveranstaltungen immer in der ersten Reihe zu finden gewesen, so Schukat weiter. Er wies darauf hin, dass Elke von Ziegner ihr Amt auf eigenen Wunsch aufgibt, um den Weg für die nächste Generation frei zu machen. Abschließend überreichte ihr Schukat einen Gutschein, den sie nach eigenen Wünschen einsetzen kann.Nachfolger von Elke von Ziegner ist Hans Wille jun., er wurde einstimmig gewählt. Weiter wurden gewählt: Jürgen Heitmann (Vize), Manfred Schukat (Kassenwart), Siegfried Wiegels (Mitglieder-Beauftragter), Hans Wille sen. (Schriftwart) und Volkmar Persiehl (Beisitzer).Wolfgang Scheuer wurde für 40-jährige Mitgliedschaft bei den Christdemokraten geehrt. Seit 25 Jahren sind Christel Bühring und Hans Wille sen. dabei.