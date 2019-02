"Europa ist unser Pfeiler"

Minister Dr. Bernd Althusmann sprach beim Jahresempfang der Winsener CDU

"Wir sollten uns wieder auf die Grundprinzipien konzentrieren, die Deutschland stark gemacht haben." Das sagte der Landesvorsitzende der CDU und Niedersächsische Wirtschaftsminister Dr. Bernd Althusmann am Montagabend in seiner Rede in Sievers Gasthaus in Hoopte anlässlich des Jahresempfangs der Winsener CDU.Unter dem Motto "Ein Abend für das Ehrenamt" waren rund 250 Gäste aus Vereinen und Institutionen der Einladung von CDU-Chefin Dr. Cornell Babendererde und ihrem Team gefolgt. Man wolle mit der Veranstaltung einfach Danke an die Ehrenamtlichen sagen, die sich täglich für das Gemeinwohl einsetzen. Eine Absage erteilte sie der Diskussion um das dritte Geschlecht. "Im Rathaus in Hannover ist es nicht mehr statthaft, 'Sehr geehrte Damen und Herren' zu sagen", so Babendererde. "Ich hoffe, in Winsen wird so etwas nicht eingeführt." Diese Hoffnung bestätigte Bürgermeister André Wiese in seinem Grußwort: "In Winsen funktioniert es mit Respekt und Toleranz und nicht mit Gender-Sternchen."Eine Lanze brach Dr. Cornell Babendererde für die anstehende Europawahl am 26. Mai: "Wer die Nase voll hat von Frieden und Wohlstand, bleibt zu Hause. Alle anderen gehen wählen.""Europa ist der Pfeiler von Frieden und Wohlstand. Und Deutschland ist angewiesen auf ein zusammengewachsenes Europa", machte Dr. Althusmann noch einmal deutlich. Dabei sei die Kernfrage, welche Rolle Deutschland künftig in der EU einnehmen wolle. Damit es Deutschland weiterhin gutgehe, müssten aber auch manche Sachen überdacht werden. Als Beispiel nannte er einen Autobahn in China. "Dort wird innerhalb von vier Jahren eine 160 Kilometer lange zwölfspurige Autobahn gebaut. In Deutschland habe ich vor 24 Jahren die A39 zwischen Winsen und Lüneburg miteröffnet, in der Hoffnung, dass diese künftig bis Wolfsburg durchgeht. Heute haben wir sieben Bauabschnitte. Einer davon ist jetzt planfestgestellt und wurde gleich beklagt", so der Minister. Das bringe Deutschland nicht voran.Auch Althusmann sprach den Ehrenamtlichen seinen Dank aus. "In Niedersachsen sind insgesamt drei Millionen Menschen ab 14 Jahren ehrenamtlich tätig. Nur durch sie kann der Sozialstaat funktionieren", so der Wirtschaftsminister. "Die Ehrenamtlichen haben einen unschätzbaren Wert für die Gesellschaft."