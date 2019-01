Gödenstorfer Rat beschloss endgültiges Gemeindewappen

Beschlossene Sache ist das neue Wappen der Gemeinde Gödenstorf. Auf der jüngsten Ratssitzung auf dem Schüttenhof im Ortsteil Lübberstedt wurde die überarbeitete Version des von Bernd Gellersen aus Lübberstedt erstellten Entwurfs (das WOCHENBLATT berichtete) vorgestellt und besiegelt.Im oberen Teil des "Aushängeschildes" ist der mit einer Jagdwaffe ausgestattete Förster von Lübberstedt zu sehen. Er hatte ab 1776 viele Jahrzehnte seinen Sitz im noch heute bestehenden Forsthaus und die Aufsicht über den Garlstorfer Wald. Das Pferd steht auch für seine vielen Artgenossen, die in der Region leben. Ritt der Förster in der ersten Wappen-Fassung noch nach rechts, so wurde er nun gedreht. "Das Reiten nach links macht deutlich, dass der Mann sich auf den Feind zubewegt und sich ihm entgegenstellt. Alles andere hätte nach Flucht ausgesehen, aber ein Gödenstorfer flieht nicht", stellte Bürgermeisterin Malene Schröder klar.In der Wappen-Mitte ist die Wolfsangel verewigt, ein Forstzeichen, das noch heute auf vielen historischen Forststeinen in den Wäldern der Region anzutreffen ist. Ein Ratsherr hatte die Abbildung der Wolfsangel kritisiert, da diese immer wieder von politisch rechtsgerichteten Gruppen als Symbol für ihre Zwecke missbraucht werde. Zudem würden mit der Angel Wölfe grausam getötet. Für die finale Version wurde die Wolfsangel daraufhin etwas "entschärft".Unten auf dem Wappen sieht man den Schachtofen von Gödenstorf, der aus der Zeit um Christi Geburt stammt und als herausragendes Kulturdenkmal auf die uralte Siedlungshistorie in und um die Gemeinde hinweist.