Grüne setzten in Salzhausen und Hanstedt Zeichen gegen Plastikvermüllung

Ein Zeichen gegen die Plastikvermüllung setzten jetzt Kommunalpolitiker des Grünen-Ortsverbandes Salzhausen/Hanstedt. Einen Teil ihrer Dezember-Aufwandsentschädigung investierten sie in Stoffbeutel, die sie dann vor den Edeka-Märkten Düver in Salzhausen und Dalinger in Hanstedt verteilten. "Nicht nur die Taschen und die Infobroschüren fanden großes Interesse. Auch in vielen Gesprächen wurde von der Bevölkerung Unverständnis gegen den Verpackungswahn in den Supermärkten geäußert", berichtet Ortsverbands-Vorsitzender Joachim Bartels. "Besonders strittig erschien gerade die Plastikverpackung von Biogemüse und Obst. Die von der Natur optimal eingepackte Banane müsse nun wirklich nicht noch einmal extra in Plastik eingewickelt werden, war man sich einig", so Bartels. Sehr positiv sei aufgefallen, wie groß das Umweltbewusstsein der Menschen in puncto Plastik bereits sei. Ein großer Teil der Kunden habe mit Einkaufskörben und Stoffbeuteln statt Plastiktüten eingekauft. Joachim Bartels' Appell: "Hoffentlich ändern nun auch die Lebensmittelindustrie und der Einzelhandel ihre Einstellung zum Thema. Denn der Müll kommt als Mikroplastik wieder zurück in die Nahrungskette und in unsere Körper!"