Vierhöfens Bürgermeister Eberhard Leopold tritt zurück

Vierhöfens Bürgermeister Eberhard (77, SPD) ist am Montag von seinem Amt als Gemeindeoberhaupt und von allen seinen politischen Mandaten zurückgetreten. Das bestätigte Ehefrau Gudrun auf WOCHENBLATT-Anfrage. Sie nannte für die Entscheidung "rein persönliche Gründe".Mit ausschlaggebend soll nach WOCHENBLATT-Informationen gewesen sein, dass sich Teile des Gemeinderates bei einem internen Treffen gegen den von der Samtgemeinde geplanten Ausbau der Verbindungsstraße von Garstedt nach Vierhöfen ausgesprochen haben. "Wir müssen genau prüfen, was jetzt inhaltlich in Vierhöfen besprochen wurde", erklärte Samtgemeinde-Bürgermeister Wolfgang Krause gegenüber dem WOCHENBLATT. "Der Rat hat in 2018 einen Grundsatzbeschluss für den Ausbau gefasst. Dieser Beschluss kann nicht in einer internen Sitzung zurückgenommen werden, sondern nur in einer erneuten öffentlichen Sitzung."