Wulfsener Gemeinderat ehrte Schriftführer Peter Könnecke

Für seine 20-jährige Mitarbeiter als Schriftführer bedankte sich der Wulfsener Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung bei Peter Könnecke. Als Anerkennung für das herausragende Engagement überreichte Bürgermeister Gerd Müller ein Präsent an Könnecke. Dieser hatte sein Amt 1999 während der Amtszeit von Gemeindeoberhaupt Herbert Timm angetreten, war danach für den Rat unter Bürgermeisterin Katrin Kumm tätig und arbeitet seit 2006 mit dem jetzigen Ratsteam zusammen."In dem Zeitraum verfasste Peter etwa 200 Niederschriften von Sitzungen. Es war sicherlich nicht immer einfach, das in der Politik Diskutierte wiederzugeben, aber Peter hat den Weg gefunden, dass wir uns in den Protokollen immer wiedergefunden haben", lobte Gerd Müller die akkurate Arbeit von Könnecke.