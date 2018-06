1. Winsener Musiksommer lockt mit musikalischer Vielfalt

ce. Winsen. Der "1. Winsener Musiksommer" lockt noch bis 28. Juli in die Innenstadt der Luhe-Metropole. An den Samstagen finden an verschiedenen Punkten jeweils von 11 bis 13 Uhr musikalische Aufführungen statt, die vom City-Marketing organisiert wurden. Hier die Termine auf einen Blick:

- 30. Juni, Confiserie Arko (Rathausstraße 21 - 23): Die "Bubble makers" alias Sänger Volker Frank und Gitarrist Gernot Zeuner spielen Oldies vom Feinsten. Fans von Neil Diamond, den Tremeloes, Creedance Clearwater Revival oder den Kinks kommen auf ihre Kosten.

- 7. Juli, Fisch-Köhler (Rathausstraße 32): "Allessio & Friends" bieten dem Publikum ein unvergessliches musikalisches Erlebnis.

- 14. Juli, Schuhhaus Rebenstorf (Marktstraße 26): "Two for you" haben von dezenter Dinnermusik bis zu fetzigem Partysound alles im Repertoire. Angesagt sind Charts, Pop, Rock und Schlager.

- 21. Juli, "Düsenberg & Harms" (Rathausstraße 34): Peggy Sunday gibt ein Gastspiel mit Rock, Blues, Country und Folklore ferner Länder. Einziges Auswahlkriterium ist, dass die Titel die Seele der Interpretin berühren.

- 28. Juli, Buchhandlung Decius (Rathausstraße 24): Das "Lopes Duo" präsentiert mit Kontrabass, Gitarre und Gesang ein Repertoire, das von Evergreens bis zu aktuellen Chart-Hits reicht.

"Wir freuen uns auf einen musikalischen Sommer mit vielen Acts in der City und wünschen den Besuchern viel Freude", so Sebastian Putensen und Markus Trettin von der City-Marketing.