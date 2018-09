Kultur in historischen Gebäuden veranstaltet von der Musikschule, dem Heimat- und Museumverein, den Freunden der Kirchenmusik und dem Kulturverein



Zur 7. Winsener Schlossnacht laden die Musikschule, der Heimat- und Museumverein, die Freunde der Kirchenmusik und der Kulturverein am Samstag, 15. September, von 19.00 Uhr bis Mitternacht im historischen Schloss, in der St. Marien-Kirche, im Marstall und auf dem Schlossplatz ein. Die musikalische Großveranstaltung besteht aus bis zu jeweils 20-minütigen Konzerten mit historischem Hintergrund.Gemeinsames Bestreben ist es, Menschen für Musik zu begeistern. Jeder Besucher kann sich - durch den Wechsel zwischen den Konzerten an den drei Veranstaltungsorten - sein ganz persönliches kleines oder größeres Programm im Laufe des Abends und der Nacht zusammenstellen. Auch für Menschen, die sich nicht entschließen, die kostenpflichtigen Konzerte in den drei Veranstaltungsräumen zu besuchen, gibt es ein ansprechendes kleines kostenfreies Rahmenprogramm auf dem mit Feuerkörben erleuchteten Schlossplatz.Die Gestaltung der einzelnen Programmbeiträge übernehmen überwiegend im Landkreis angesiedelte Künstler. Unterstützt wird die diesjährige Schlossnacht vom Lüneburgischen Landschaftsverband, von der Stadt Winsen sowie von den Stadtwerken. Schirmherr ist Bürgermeister André Wiese.Das Kombiticket ist gültig für die kostenpflichtigen Veranstaltungen in der Schlosskapelle, in der St. Marien-Kirche und im Marstall (7,50 Euro, ermäßigt 6 Euro).Weitere Informationen unter www.schlossnacht-winsen.de