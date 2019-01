A-cappella-Ohrwürmer mit "baff! in Winsen

Songs aus ihrem aktuellen Album "Weiter atmen" und auch neue Ohrwürmer präsentiert das bundesweit bekannte A-Cappella-Quartett "baff!" jetzt in Winsen. Der örtliche Kulturverein veranstaltet das Konzert in seiner Reihe "Künstler aus dem Landkreis Harburg".Zu "baff!" gehören als Neuzugang der "Schulmusik-Langzeitstudent" und Multi-Instrumentalist Maximilian Kleinert aus Berlin, der aus Winsen stammende Jonathan Mummert, der Schulmusik in Leipzig studiert, sowie die ebenfalls Schulmusik studierenden Sängerinnen Maj Hansen und Lilly Ketelsen aus Lübeck. Maximilian Kleinert, der bei vorherigen "baff!"-Konzerten bereits kurze Gastauftritte hatte, feiert in Winsen Premiere mit einem "kompletten" Konzert mit der Formation.Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.kv-winsen.reservix.de.Sa, 19.1., 19.30 Uhr im Marstall (Schlossplatz 11) in Winsen.