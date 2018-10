"AfroGospel VoiCes" treten in Winsener St. Marien-Kirche auf

Internationale Gospelstars sind zu erleben, wenn Folarin Omishade und seine "AfroGospel VoiCes" am Samstag, 27. Oktober, um 19 Uhr der Winsener St. Marien-Kirche (Rathausstraße 3) gastieren. Sie vereinen die Creme de la Creme der afrikanischen Stimmen. "Jeder Sänger und jede Sängerin bringt die Stimmgewalt eines ganzen Chores auf die Bühne", sind die Medien voll des Lobes. Folarin Omishade, gebürtiger Nigerianer, arbeitet in Hamburg als Chorleiter und Gesangslehrer. Unter seiner Leitung finden in ganz Deutschland Gospelworkshops statt.• Karten kosten 15 Euro plus Vorverkaufsgebühren, Schüler und Studenten zahlen 10 Euro plus Gebühren, Kinder unter zehn Jahren haben freien Eintritt. Tickets gibt es in Winsen bei der Tourist-Info im Marstall (Schlossplatz 11), bei der Buchhandlung Decius (Rathausstraße 24) und im TUI Reisecenter (Rathausstraße 38) sowie per E-Mail unter admin@afrospel.de. Konzert 27.10. Sa.