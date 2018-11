Altländer Shanty-Chor und Shanty-Piraten geben gemeinsames Konzert in Winsen

Premiere in Winsen: Unter dem Motto "Wiehnacht an de Waterkant" geben jetzt der Altländer Shanty-Chor unter der Leitung von Michael Bunge und die Shanty-Piraten (Leitung: Louis-Ferdinand Cramer) ein gemeinsames Konzert.Die Moderation des Abends übernimmt der Journalist Martin Teske aus Winsen, der auch die Orgel spielt. Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Stiftung "Kirche mit Zukunft" des Kirchenkreises Winsen wird gebeten.Die einzelnen Beiträge würzt Teske mit Weihnachtsgedichten von Joachim Ringelnatz, Klabund und Erich Kästner sowie mit eigenen Geschichten. In der Pause gibt es Rotweingrog und andere Getränke.Die Stiftung "Kirche mit Zukunft" unterstützt sowohl die Jugendarbeit im Kirchenkreis als auch Projekte der Diakonie und der Kirchengemeinden. Erst kürzlich veranstaltete sie ein Bläserkonzert im Winsener Schlosshof.• Infos unter www.kimz.de.So., 2.12., 17 Uhr, St. Marien-Kirche (Rathausstraße 3), Winsen. Konzert 2.12. So.