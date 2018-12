Appeltown Washboard Worms geben Konzert in Salzhausen

Einen musikalischen Leckerbissen präsentiert der landkreisweit engagierte Verein "För Platt", wenn die "Appeltown Washboard Worms" jetzt mit ihrer "International plattdüütschen Skiffle Wiehnacht" in Salzhausen auftreten.Neben plattdeutschen Stücken stehen Weihnachtslieder auch aus Österreich, Norwegen und dem Ammerland auf dem Programm.Die plattdeutschen Country-Skiffle-Musiker touren seit über 35 Jahren mit ihrem rasanten Washboard-Fiddle-Rock-Sound durch Deutschland. Seit 2013 sind die Appeltowns auch unter dem Namen "Appeldwatsch" unterwegs und präsentieren jeweils zum Fest der Liebe die "International plattdüütschen Skiffle Wiehnacht". In Salzhausen lesen sie nun auch Weihnachtsgeschichten "op Platt" vor, und der Norweger Finn Olaf Walter erzählt von Weihnachtsbräuchen aus seiner Heimat.Karten gibt es für 12 Euro in Salzhausen in der Buchhandlung Hornbostel, im Rathaus und bei der Sparkasse Harburg-Buxtehude sowie an der Tageskasse. Infos unter www.foer-platt.de und www.appeltownww.de.So., 16.12., um 16.30 Uhr in der Dörpschün (Am Lindenberg 5) in Salzhausen. Einlass ist ab 16 Uhr.