Autofahrer brauchen Nerven

Ab den Sommerferien wird auf der L234 und auf der L217 unter Vollsperrung ordentlich gebuddelt

In den Sommerferien müssen sich die Autofahrer in Winsen auf erhebliche Verkehrsbehinderungen einstellen. Grund sind Bauarbeiten im Zuge der Landesstraße 234 zwischen dem Bahlburger Kreuz und der Ortseinfahrt Luhdorf. Der Baubeginn ist für Juli geplant.Zunächst einmal soll das Bahlburger Kreuz, das als ein Unfallschwerpunkt gilt, zu einem Kreisverkehrsplatz umgestaltet werden. Dazu soll die L234 bis Luhdorf unter Vollsperrung saniert werden. Diese Arbeiten werden nach Angaben der zuständigen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Lüneburg in mehrere Bauabschnitte unterteilt. Im Zuge der Fahrbahnerneuerung soll auch die "Pattenser Spitz" (Kreuzungsbereich L234/L215) umgebaut werden. Der freie Rechtsabbieger wird dabei zurückgebaut und eine Querungshilfe auf der Landstraße installiert, um den Radfahrern das Überqueren der Fahrbahn zu erleichtern.Ab August wird dann im Zuge der L217 die Fahrbahn zwischen der A39-Anschlussstelle Winsen-West und dem Kreisverkehrsplatz (BGS-Kreisel) erneuert. Für die Dauer der Maßnahme wird der Streckenabschnitt voll gesperrt.• Die Landesbehörde lädt am Mittwoch, 27. März, um 19 Uhr zu einer Bürgerinformationsveranstaltung in das Bahlburger Dörpshus ein. Dort soll die Baumaßnahme am Bahlburger Kreuz vorgestellt werden.