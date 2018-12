Calmus-Ensemble präsentiert "Weihnachten A Cappella" in Salzhausen

Mit seinem Programm "Weihnachten A Cappella" gastiert das renommierte Calmus-Ensemble jetzt in Salzhausen. Veranstalter ist der Förderverein "Freunde der Kirchenmusik an St. Johannis zu Salzhausen". Die vier Sänger und die Sopranistin Anja Pöche haben allesamt ein Musikstudium in Leipzig absolviert und in verschiedenen Chören in> Leipzig und Dresden ihre gesangliche Ausbildung verfeinert. Schon als Mitglieder des Dresdener Kreuzchores und des Leipziger Thomanerchores hatten sie solistische Gesangspartien übernommen. Das Programm der àktuellen Tournee umfasst vier Blöcke und führt über "Alte und Neue Weihnacht” durch die "Leipziger Weihnacht" bis zur "Weihnacht in Amerika".Calmus ist eines der bekanntesten Vocalensembles Deutschlands und auf der ganzen Welt bekannt. Viele Auftritte führen die Musiker ins Ausland, allein in den USA sind sie bis zu dreimal im Jahr zu Gast.Sa., 15.12., um 17 Uhr in der St. Johannis-Kirche (Winsener Straße 1) in Salzhausen. Karten gibt es in Salzhausen in der Haide-Apotheke und der Buchhandlung Hornbostel sowie unter www.freude-der-kirchenmusik.info.