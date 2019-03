Chorgemeinschaft Scharmbeck-Pattensen gibt zwei Konzerte in Winsen

"Traum vom Fliegen" lautet das Motto zweier Konzerte, zu denen die Chorgemeinschaft Scharmbeck-Pattensen jetzt in Winsen einlädt. Es geht um das vielschichtige Thema Fliegen - in der Natur wie auch im Leben. Das Programm bietet heitere und beschwingte, aber auch ernste Melodien. Unter der Leitung von Michael Krause erklingen Chorsätze von Reinhard Mey über Rolf Zuckowski bis zu Ludwig van Beethoven. Auch auf besondere Überraschungsmomente darf sich das Publikum freuen.Sa., 30.3., und So., 31.3., jeweils um 17 Uhr im Marstall (Schlossplatz 11) in Winsen. Eintritt: 10 Euro für Erwachsene, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre zahlen nichts. Karten gibt es in Winsen bei der Buchhandlung Decius in der Rathausstraße (Tel. 04171 - 2757), bei der Tourist-Information im Marstall (Tel. 04171 - 668075), bei allen Chormitgliedern sowie an der Tageskasse. Weitere Infos bei Gisela Löckermann (Tel. 04171 - 50314), Hans-Heinrich Meyer (Tel. 04173 - 6948) und bei Joachim Schuster (Tel. 0170 - 5926367). Konzert 30.3. Sa.