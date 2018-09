Dagmar Schipanski referiert am 3. Oktober

Winsen (Luhe): Marstall-Museum |

os. Winsen. "2018 - Vereinigtes Deutschland vor großen Herausforderungen" heißt der Vortrag, zu dem der CDU-Kreisverband Harburg-Land am Dienstag, 3. Oktober, anlässlich des Tags der Deutschen Einheit nach Winsen einlädt. Referentin ab 11 Uhr im Marstall (Schloßplatz 11) ist Prof. Dr. Dagmar Schipanski, ehemalige Wissenschaftsministerin von Thüringen. Gäste sind willkommen, der Eintritt ist frei.

Dagmar Schipanski wurde im Jahr 1999 bundesweit bekannt, als von den Unionsparteien als Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin nominiert wurde. Nachdem sie gegen Johannes Rau (SPD) unterlegen war, berief sie das Kabinett von Thüringens damaligem Ministerpräsident Bernhard Vogel als Wissenschaftsministerin.

Bei ihrem Vortrag in Winsen ordnet die Referentin am 28. Jahrestag der Deutschen Einheit die aktuellen gesellschaftspolitischen Entwicklungen in Deutschland ein.