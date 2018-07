Das Mittelalter mit der ganzen Familie erleben / Musik am Freitag von "The Keltics"

Der Einlass am Freitag erfolgt ab 18.30 Uhr: Der Eintritt kostet 17 Euro, Konzertbeginn: 20 Uhr. Wer eine Katrte für das Konzert erwirbt, hat zum darauffolgenden Mittelalter-Markt freien Eintritt!Dasam Samstag und Sonntag, 21. und 22. JuliIm Winsener Schlosspark von Winsen mit dem Ausblick auf das 700 Jahre alte Schloss der Herzogin Dorothea, erleben die Besucheraußerdem mit den Akteuren der Marktvagabunden einen Einblick in das Leben aus "alten" Zeiten.Verschiedene Gruppen zeigen, wie die Menschen in dieser Zeit wohnten, Nahrung zubereiteten und ihren Alltag verbrachten.Auf der großen Bühne im Park sorgen nicht nur „Waldkauz“ und „Die Vertriebenen“ für Stimmung, sodass die Besucher mit Sicherheit schnell mittanzen. Die Besucher dürfen sich auf den „Hässlichen Hans“, den Gaukler „Immernochfrank“ sowie den bekannten Bruder Rectus freuen!Es gibt verschiedene Spiele, wie zum Beispiel die Knappenschule, den Gespensterturm, Bogenschießen oder Töpfern für Kinder.Für "Speys und Trank" ist reichlich gesorgt. Die Besucher können Whiskey probieren, dunkles Bier, Guiness, Met und andere Köstlichkeiten trinken. Selbstverständlich gibt es Süßes und Herzhaftes zu essen. Im Angebot für Hungrige sind Leckeres vom Grill, aus der Crepes-Bäckerei und vieles mehr.Die Händler bieten ihre Waren an. Es können Schwerter und Dolche, Trinkgefäße und Teller, Schmuck, Lederwaren, feinstes Leinen erworben werden.Erwachsene: 7 Euro (Sa. oder So.), Wochenendticket Sa.und So.,: 10 Euro, Kinder über Schwertmaß bis einschließlich 15 Jahre: zwei Euro.Mittelalter-Markt: Samstag 12 bis 24 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr.Die Veranstaltung findet auf dem Schlossplatz in Winsen statt.