Bereits zum 25. Mal veranstaltet die Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade jetzt in Lüneburg ihre Verkaufsausstellung "Edles Handwerk", an der auch Aussteller aus dem Landkreis Harburg teilnehmen. Die Eröffnung findet am Freitag, 23. November, um 15 Uhr statt. Über 50 gestaltende Handwerker aus unterschiedlichen Gewerken präsentieren ihre Arbeiten.Komplettiert wird "Edles Handwerk" durch die Sonderausstellung "Handwerksdesign" im Praxiszentrum für Gestaltung und Kreativität. Dort zeigen 25 Aussteller ebenso viele einzigartige Objekte zum Thema "fünfundzwanzig".Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei.Fr., 23.11., 15 bis 18 Uhr sowie Sa. und So., 24. und 25.11., 11 bis 18 Uhr, in der Handwerkskammer Lüneburg, Friedenstraße 6, Eingang über den Innenhof. Ausstellung 23.11. ab Fr.