Elbmarscher "WIR"-Schreibwerkstatt lädt ein zur Lesung

Eine bunte Mischung vom Märchen bis zum Krimi präsentieren die Mitglieder der Schreibwerkstatt des Vereins "WIR - Kunst und Kultur in der Elbmarsch" bei ihrer Lesung, zu der sie wieder am Sonntag, 4. November, um 15 Uhr in das Atelier "m.m." in Tespe (Am Alten Schützenplatz 34) einladen. Einlass ist ab 14 Uhr.Leckerer Kaffee und selbst gebackener Kuchen runden den gemütlichen Nachmittag ab.• Der Eintritt zu dem ebenso abwechslungsreichen wie spannenden Nachmittag kostet 5 Euro, "WIR"-Mitglieder zahlen lediglich 3 Euro.