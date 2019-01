Famila in Winsen lädt wieder zum Neujahrsfeuerwerk ein

Eine spektakuläre Farbenpracht am Abendhimmel und Ohrwürmer vom Feinsten erwarten die Besucher beim Neujahrsfeuerwerk, mit dem Famila in Winsen auch in 2019 startet. "Quasi als Vorprogramm heizen ab 18 Uhr die 'Winsen All Stars' (WAS) ein", kündigt Warenhausleiter Thomas Schmeiser an. "WAS" sind elf gestandene Musiker aus dem Landkreis Harburg, die gemeinsam ein wahres "Feuerwerk" an Ohrwürmern präsentieren. Drei Sänger und eine Sängerin, drei Gitarristen, Bass, Keyboard und zwei Schlagzeuger lassen die Bühne wackeln und jedes Rockfan-Herz höher schlagen. "Um 19.30 Uhr steigt dann das Feuerwerk, das Groß und Klein garantiert zum begeisterten Staunen bringt", verspricht Schmeiser. "Anschließend legen sich 'WAS' nochmal bis 22 Uhr ins Zeug." Der Eintritt ist frei.Samstag, 5.1., ab 18 Uhr bei Famila im Luhe Park (Löhnfeld 10) in Winsen. Open-Air-Event 5.1. Sa.