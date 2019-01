Faslams-Party in Gödenstorf, Oelstorf und Lübberstedt

Zum närrischen Partytreiben lädt der Faslamsclub Gödenstorf/Oelstorf/Lübberstedt wieder an diesem Wochenende rund um den Lübberstedter Schüttenhof ein. Faslamsvadder ist Christian Hoops aus Gödenstorf, der in der Elektronikindustrie arbeitet. Als Mudder fungiert Mario Tiralongo, selbstständiger Unternehmer aus Gödenstorf.Der Faslam startet am Freitag, 4. Januar, um 19 Uhr mit Skat, Doppelkopf und "Texas Holdem"-Poker um attraktive Fleischpreise. Am Samstag, 5. Januar, um 21 Uhr steigt der Lumpenball. Geschnorrt wird am Sonntag, 6. Januar, ab 13 Uhr in Lübberstedt sowie am Montag, 7. Januar, ab 10 Uhr in Gödenstorf und Oelstorf.