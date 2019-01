Faslamsclub Salzhausen lässt am Wochenende die Post abgehen

Der Januar nähert sich dem Ende, der Faslam in Salzhausen fängt an! Von Freitag, 25., bis Sonntag, 27. Januar, geht im Dorf in der Schießhalle (Schützenstraße 3)und drumherum wieder närrisch die Post ab. Zum Auftakt steht am Freitag ab 19 Uhr der Spieleabend auf dem Programm. Angesagt sind Doppelkopf, Knobeln und erstmals UNO. Jeder Teilnehmer kann super Fleischpreise gewinnen. Am Samstag steigt um 15 Uhr bei freiem Eintritt die Kindermaskerade. Die Jungen und Mädchen dürfen sich auf verschiedene Animationen und eine Tombola freuen. Mit dem Schnorren und anschließendem Abschmecken klingt am Sonntag das Party-Wochenende aus.Angeführt wird der Faslam von Vadder Brenda Müller-Lampertz (26) und Mudder Tom Lennart Niemeyer (18). Brenda Müller-Lampertz arbeitet als stellvertretende Wachleiterin im Rettungsdienst, Tom Lennart Niemeyer ist Student. Beide sind frische Neuzugänge im Faslamsclub Salzhausen und somit zum ersten Mal "Eltern".