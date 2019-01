Faslamsverein Vierhöfen bittet wieder zum Party-Marathon

Zum närrischen Party-Marathon laden der Faslamsverein Vierhöfen und Faslamswirtin Iris Erbelding mit ihrem Team von der "Galerie" von Freitag, 11., bis Sonntag, 13. Januar, rund um das Dorfgemeinschaftshaus (DGH) ein. Los geht es am Freitag ab 19.30 Uhr mit Preisskat, Knobeln, Maxen und Doppelkopf um attraktive Fleischpreise. Das Startgeld beträgt jeweils 10 Euro.Am Samstag sind um 14 Uhr die Kindermaskerade mit DJ Marco (Eintritt: 1 Euro) und um 20 Uhr der Faslamstanz mit der Band "MayBe" (Eintritt: 9 Euro) angesagt. Am Sonntag treffen sich die Faslamsbrüder um 10 Uhr im DGH, von wo aus sie um 11 Uhr zum Schnorren durch den Ort starten. Um 20 Uhr halten die Faslamsbrüder schließlich Einzug im DGH, wo sie sich den Festschmaus schmecken lassen und heißen Rhythmen von DJ Marco feiern.Angeführt wird die Narrenschar von Faslamsvadder Andrea Lünsmann (41) und Mudder Kimberley Hauff (21). Andrea Lünsmann, die dem Verein seit vielen Jahren angehört und den Part des Faslamsvadders schon zum dritten Mal übernimmt, arbeitet als Tierarzthelferin. Sie engagiert sich außerdem im DRK und im Sportclub Vierhöfen. Weitere Hobbies: ihre Pferde und Festivalbesuche. Kimberley Hauff ist seit 2012 Vereinsmitglied und hat als Mudder erstmals das Amt eines Elternteils inne. Sie ist von Beruf tiermedizinische Fachangestellte, Mitglied in der Schützenkompanie Salzhausen, schwimmt gerne und geht ebenfalls gerne auf Festivals.