"Frollein Sax" spielt auf beim Start des Verein "Salzhausen e.V." in Kultursaison

Mit einem Konzert des beliebten Saxophonquartetts "Frollein Sax" eröffnet der Verein "Salzhausen e.V. - Kultur - Heimat - Leben" jetzt seine diesjährige Kultursaison. Die vier Damen lassen das Publikum durch argentinische Tangonächte schwelgen, haben zu Herzen gehende Pop-Balladen im Programm, heizen mit Funky Beats ein und verwöhnen auch Klassik-Fans.Allein im ersten Halbjahr 2019 dürfen sich die Kulturfans unter anderem freuen auf: das Musical "Non(n)sens" des Theaters Lüneburg (5. April um 19.30, 6. April um 16 Uhr), poetischer Liederabend unter dem Motto "Hirnklopfen" mit Felix Oliver Schepp (9. Mai um 20 Uhr), "Kultur & Genuss" zum Thema Syrien (24. Mai um 19 Uhr) und "Tag der offenen Gartenpforte" (16.Juni von 11 bis 17 Uhr).Sa., 23.2., ab 19 Uhr in der Dörpschün (Am Lindenberg 5) in Salzhausen. Bei der Saisoneröffnung ist der Eintritt frei, Spenden sind gerne gesehen. Infos unter www.salzhausen-ev.de.