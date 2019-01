Gruppe "MaCajun" gibt traditionelles "Neujahrskonzert" in Salzhausen

Zu ihrem traditionellen "Neujahrskonzert" in Salzhausen lädt die beliebte Band "MaCajun" jetzt wieder ein. Die Gruppe, deren Mitglieder aus dem Raum Salzhausen und Umgebung kommen, spielt handgemachte Musik aus Louisiana. Gepflegt wird der klassische Stil der Cajunmusik, aber auch viele neue Arrangements, die in Louisiana zu Hause sind, wurden in das umfangreiche Repertoire übernommen."MaCajun" wurde 1995 von Klaus Haettich gegründet, der Akkordeon und Mandoline spielt. Zur aktuellen Besetzung gehören neben ihm Horst Ramacher (Frottoir, Percussion), Günter Khuen (Bässe), Rudolf Goldberg (Schlagzeug), Jürgen Deepe (Gitarre) und Neuzugang Evelyn Körner, die die "erste Geige" bzw. Fiddle spielt.Die Formation hat eine ständig wachsende Fangemeinde, inzwischen vier CDs aufgenommen und wurde 2011 mit dem Award als beste europäische Cajungruppe ausgezeichnet.Karten für das Konzert gibt es im Vorverkauf für 12 Euro in Salzhausen bei der Haide-Apotheke und der Buchhandlung Hornbostel sowie für 15 Euro an der Abendkasse.Fr., 25.01., um 20 Uhr in "Rüter's Hotel & Restaurant" (Hauptstraße 1) in Salzhausen. Infos unter www.macajun.de.