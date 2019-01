In Wulfsen feiern Groß und Klein fünf Tage lang Faslam

Gleich fünf Tage lang - nämlich von Freitag, 25., bis Dienstag, 29. Januar - regieren in Wulfsen die Narren, denn dann wird rund um den Gasthof Große (Am Bahnhof 7) wieder Faslam gefeiert.Los geht es am Freitag um 19.30 Uhr mit Preisskat und Knobeln um attraktive Gewinne. Am Samstag ist um 14.30 Uhr Kindermaskerade angesagt und um 20.30 Uhr der Lumpenball für die Erwachsenen. Der große Festumzug als Höhepunkt des Faslams startet am Sonntag um 13.30 Uhr am Feuerwehrgerätehaus. Anschließend steigt eine fröhliche Party mit der Live-Band "Melodies".Zur Schnorr-Tour und zum Straßenfegen starten die "Faslämmer" am Montag um 10 Uhr. Verzehrt wird das Erschnorrte abends um 19.30 Uhr. Dazu gibt es Büttenreden und flotte Rhythmen von den "Melodies".Mit der Versteigerung am Dienstag um 18.30 Uhr im Gasthof Große klingt der Wulfsener Faslam 2019 schließlich aus.Angeführt wird das bunte Treiben von Faslamsvadder Florian Loll (24) und Mudder Luca Pacilio (20). Loll arbeitet als Zerspanungsmechaniker und ist in seiner Freizeit begeisterter Angler und Sportler. Pacilio ist von Beruf Tischler und Automobilkaufmann und nach Feierabend in der Wulfsener Feuerwehr aktiv. Loll und Pacilio sind Junggesellen und erstmals Faslamseltern. "Wir freuen uns auf einen reibungslosen Ablauf, großartige Stimmung, viele Besucher, gutes Wetter und viele tolle Faslamswagen", zeigen sie sich in bester Partylaune. "Wir bedanken uns bei allen, die uns geholfen haben und weiterhin helfen werden. Wir sind sehr stolz."