Inklusiver Gottesdienst in Winsener Lebenshilfe-Werkstatt

Auch mit Gebärden, Masken und Liedern wird der inklusive Gottesdienst der Winsener St. Jakobus-Gemeinde gestaltet, der an diesem Sonntag, 21. Oktober, um 10 Uhr in der Werkstatt der Lebenshilfe (Borsteler Grund 24, an der Osttangente) stattfindet."Hörende und nicht Hörende, Menschen mit und ohne Einschränkung, Kinder, Jugendliche und Erwachsene - alle sind eingeladen", sagt Pastorin Christina Torrey. Der Gottesdienst wird in diesem Jahr in der Lebenshilfe veranstaltet, damit möglichst viele Besucher in ihrer gewohnten Umgebung daran teilnehmen können.Passend zum Thema des Gottesdienstes "Gott hat alle Menschen lieb" haben die Mitarbeitenden der Lebenshilfe Gesichtsmasken kreiert. "So wird deutlich, wie bunt und vielfältig Gott unsere Welt gemacht hat", so Torrey.Neben Menschen aus der Lebenshilfe wirkt im Gottesdienst auch Pastorin Christiane Neukirch aus Hannover mit, die die Gebärdensprache beherrscht.Die Lebenshilfe Lüneburg-Harburg fördert Menschen mit Handicap durch geeignete Arbeitsplätze sowie berufliche Bildungs- und Freizeitangebote.