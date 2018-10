Kirchengemeinde Meckelfeld lädt ein zu Konzert und Martinsfest

Ein volles Programm hat die Kirchengemeinde Meckelfeld im nächsten Monat. Am Sonntag, 4. November, um 18 Uhr lädt sie zu einem Konzert mit dem großen Meckelfelder Gospelchor unter der Leitung von Thomas Rims in das Gotteshaus (Glockenstraße 3) ein. Gesungen wird kein traditioneller und allgemein bekannter Gospel, sondern eine moderne Form, die Funk, Blues und Pop miteinander verbindet.• Am Sonntag, 11. November, sind beispielsweise Groß und Klein eingeladen, gemeinsam mit der evangelischen Kindertagesstätte "Kirchenmäuse" das Martinsfest zu feiern. Um 17 Uhr treffen sich Kinder, Eltern und Großeltern auf dem Kirchenvorplatz der Glockenstraße 3 - 5 in Meckelfeld zum Laternenumzug. Um 18 Uhr erwartet die Besucher dann das St. Martinsspiel zu Pferde. Dieses geht zurück auf den Heiligen St. Martin von Tours, der vor etwa 1.600 Jahren lebte. Gegen seinen Willen wurde er als Soldat eingezogen, verhielt sich aber nicht, wie man es seinerzeit von einem Soldaten erwartete, denn er war gütig und voller Nächstenliebe. Und so können nun alle Interessierten dabei zuschauen, wie St. Martin einen frierenden Bettler trifft und mit ihm seinen Mantel teilt.