Klassik und arabische Lieder mit Aeham Ahmad in Marschacht

"Der Klavierspieler von Jarmuk" ist der Titel eines Konzertes und einer Lesung mit Ko (Foto), die jetzt in Marschacht stattfinden. Veranstalter sind die Kirchengemeinde Marschacht und der Förderverein "Wort und Musik". Aeham Ahmad ist Pianist, Komponist und Beethovenpreisträger. Und er spielte Klavier in den Trümmern von Damaskus und im dortigen Flüchtlingslager Jarmuk, bevor er als Schutzsuchender nach Deutschland kam. In Marschacht spielt er Klassik, arabische Volkslieder und Eigenkompositionen. Aus seiner Autobiographie "Und die Vögel werden singen" liest Mechthild Henne, die Ahmad gemeinsam mit ihrem Mann seit vielen Jahren begleitet.So., 3.3., um 17 Uhr in der Petri-Kirche (Am Friedhof 2) in Marschacht. Eintritt frei, Spenden sind gerne gesehen.