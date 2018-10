Komödie "Kalenner Deerns" mit Hamburger Ohnsorg-Ensemble in Winsen

Mit der Komödie "Kalenner Deerns" von Tim Firth gastiert das Hamburger Ohnsorg-Theater am Donnerstag, 1. November, um 20 Uhr in der Winsener Stadthalle (Luhdorfer Straße 29). Das Stück wurde ins Deutsche übertragen von Wolf Christian Schröder und "op Platt" inszeniert von Markus Weise. Auf der Bühne zu erleben sind unter anderem Tanja Bahmani, Robert Eder, Erkki Hopf, Markus Gillich, Sandra Keck, Beate Kiupel, Edda Loges, Meike Meiners, Uta Stammer und Julia Weden. Veranstalter ist der Kulturverein Winsen.Im Mittelpunkt der umwerfend komischen und gleichzeitig berührenden Geschichte steht eine Gruppe von Frauen um die Fünfzig, die sich regelmäßig in einem Klub treffen. Dort gehen sie etwas altmodischen Aktivitäten nach - wie etwa Marmeladekochen oder das Gestalten von Kalendern, um sie für einen guten Zweck zu verkaufen. All das ist für die "Mädels" nur Anlass, ihre Freundschaft zu pflegen, Alltagssorgen zu vergessen und gegen die pedantische Klubvorsitzende zu rebellieren.Aber dann erkrankt Annies Mann John an Leukämie und stirbt. Um ihm auf ihre bescheidene Art ein Denkmal zu setzen, möchten die Frauen der Klinik, in der er gestorben ist, ein "Gedächtnis"-Sofa für die wartenden Angehörigen stiften. Um das Geld zusammenzubekommen, stellen sie einen Kalender her, der die Klubmitglieder bei ihren normalen Tätigkeiten zeigt - nur, dass sie dabei nackt sind. Das hat ungeahnte Folgen...Mehr noch als in dem gleichnamigen, sehr erfolgreichen Film von Nigel Cole spielt das Theaterstück auf witzige und berührende Weise mit den Themen Jugendwahn, Freundschaft und Frauensolidarität – und hält grandiose Rollen für Schauspielerinnen bereit.• Karten bei den bekannten Vorverkaufsstellen in Winsen und Umgebung, online unterwww.kv-winsen.reservix.de und an der Abendkasse. Theater 1.11. Do.