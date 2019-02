Konzert und Lesung "Elb-Strandgoot" in Tespe

"Elv-Strandgoot" lautet das Motto, unter dem der Verein "WIR - Kunst und Kultur in der Elbmarsch" einen Konzert- und Lesungsnachmittag mit dem Duo "Noordlücht" alias Maggie Grüttner und Klaus Stehr sowie dem Autor Ekhard Ninnemann präsentiert. Gesungen und gelesen werden ernste bis heitere "Fundsachen, die mit dem Leben an der Elbe bei Tespe, Marschacht und Drage zu tun haben. Und mit der Elbe überhaupt - früher und heute". Für die Gäste gibt es außerdem Kaffee und Kuchen. Platzreservierungen unter Tel. 04176 - 940962 oder per E-Mail unter info@wir-kunstundkulturinderelbmarsch.de.So., 24.2., um 15 Uhr im Atelier "m.m." (Am Alten Schützenplatz 34) in Tespe. Der Eintritt ist frei.