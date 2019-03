"Skoda & Haarmann tun es" lautet das Motto eines "(be)sinnlichen Abends" mit Konzert und Lesung, zu dem der Salzhäuser "Förderverein Haus des Gastes - Brenners Hoff" jetzt einlädt. Martin Skoda und Britta Haarmann (Foto), beide "Theatermenschen mit Lust und Leidenschaft", tragen eigene Prosa und Poesie zu stimmungsvollen Gitarrenklängen vor. Sie präsentieren Szenen ihres Lebens - komisch, tragisch, dramatisch, melancholisch oder auch verträumt. Wie das Leben eben so spielt. Und sie sind überzeugt: "Bei manchem Text wird der Zuhörer in die Hände klatschen und rufen: 'Genau!'"Fr., 8.3., um 19.30 Uhr im Haus des Gastes (Schützenstraße 4) in Salzhausen. Der Eintritt ist frei, Spenden für den Förderverein sind aber gerne gesehen.