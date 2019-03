Kult-Gaststätte "Zum alten Bahnhof" startet mit Comedy-Shows in Vierhöfen neu durch

"Der Comedy-Zug rollt wieder!“ lautet das Motto, unter dem die bis Ende 2017 in Gödenstorf ansässige Kult-Gaststätte "Zum alten Bahnhof" jetzt neu durchstartet – am neuen Stand- und Spielort in der "Galerie Vierhöfen“!Im Dezember 2017 hörten die "Bahnhof“-Betreiber Thomas Hoth und Hubert Dlawichowski in Gödenstorf auf, weil die Sanierung der Ortsdurchfahrt inklusive Straßenvollsperrungen geplant war, sie dadurch einen Gästeschwund befürchteten und langfristig keine Veranstaltungen planen konnten. Umgesetzt wurde die Sanierung bis heute nicht. "Wir kehren mit unserer Bühne trotzdem nicht nach Gödenstorf zurück, denn irgendwann werden die Bauarbeiten beginnen und so wäre es für uns wirtschaftlich ein Sterben auf Raten“, sagt Thomas Hoth.Das „Bahnhof“-Duo und „Galerie“-Chefin Iris Erbelding kennen und schätzen sich seit vielen Jahren. Zudem wollten die vielen bekannten Comedy- und Kabarett-Stars, die im "Bahnhof“ vor begeistertem Publikum aufgetreten waren, unbedingt wieder in der Heide spielen. "Also taten wir uns mit Iris zusammen und präsentieren im zehnten Jahr unserer Kleinkunstbühne ein Jubiläums-#+programm, das seinesgleichen sucht – nach dem bewährten Konzept‚ Currywurst und Comedy – "Ein netter Abend mit und bei Freunden“, kündigen die neuen Event-Partner an. Iris Erbelding ist dabei für die Gastronomie zuständig, Hoth und Dlawichowski für die Bühnenshows. "Auch den Eisverkauf und die lustigen Videos vor den Künstlerauftritten wird es bei uns natürlich wieder geben“, versprechen sie.Los geht es am Samstag, 30. März, um 20 Uhr mit dem Comedian Yves Macak und dessen Programm "R-zieher - Echt jetzt?!". In den kommenden Monaten dürfen sich die Gäste auch auf Publikumslieblinge wie Maria Vollmer, Ingo Oschmann und Ausbilder Schmidt freuen.Sa., 30.3., um 20 Uhr in der Pension "Galerie Vierhöfen", Alte Dorfstr. 4, in Vierhöfen. Tickets und Infos unter www.zum-alten-bahnhof.com und www.pension-galerie-vierhoefen.de.